Hamas: Gazze’ye saldırıları durduracak önerilere açığız

Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki insani durum, İsrail askerlerinin 80 Filistinlinin cesedini çalması ve siyasi düzeyde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Gazze'de 83 günden bu yana devam eden saldırılarda İsrail'in pek çok suç işlediğine dikkati çeken Hamdan, şunları kaydetti:

"İsrail güçleri, Gazze'nin farklı bölgelerinden 80 kişinin cesedini çaldı. Kabirleri açarak cesetleri çıkardı, organlarını çaldı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi ise hiç bir şey olmamış gibi bu cesetlerin kimlikleriyle ilgili hiçbir beyanatta bulunmadan bunları teslim etti. Kızılhaç Komitesinden, bu kişilerin nasıl şehit olduğu ve kimlikleri hakkında hiçbir bilgi olmadan bu cenazeleri nasıl teslim aldığını açıklamasını talep ediyoruz."

Gazze'ye yeterli miktarda yardım girişi olmadığını ve bu nedenle başta kadınlar, çocuklar, yaralı ve hastalar olmak üzere insanların açlık ve susuzluktan öldüğünü anlatan Hamdan, gıda malzemelerinin özellikle Gazze'nin kuzeyine ulaşması ve her geçen gün daha fazla insanın ölmesine engel olunması için Arap ve İslam dünyası ile uluslararası camianın acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

HAMAS'IN ELİNDEKİ ESİRLER VE İSRAİL'İN ALDIĞI YENİLGİLER

İsrail'in Gazze'de yaklaşık 3 aydır düzenlediği saldırılara da değinen Hamdan, "Üçlü şer (Binyamin Netanyahu-Benny Gantz- Yoav Galant) 3 aydır bir aşamadan diğerine geçtiğini söylüyor ve kendilerini ve halkı sahte bir zaferle kandırıyor. Gerçekte ise yenilgi üstüne yenilgi alıyorlar." ifadesini kullandı.

Hamas'ın elindeki esirlerden de bahseden Hamdan, "Netanyahu esirleri askeri baskı uygulayarak geri alacağını sandı. Netanyahu'nun, direnişin şartlarına boyun eğmeden getirdiği bir tek esir bile gösteremezsiniz. Şunu açıkla söylüyorum ki, askeri baskıyla esirlerinizin ancak cansız bedenlerini geri alırsınız ya da hiç alamazsınız." dedi.

TAM ATEŞKESE "EVET", DIŞARIDAN DAYATILAN YÖNETİME "HAYIR"

Siyasi düzeyde yürütülen çalışmalarla ilgili Hamdan, "Hamas olarak, Gazze'de nihai ve tam ateşkes sağlanmasına dönük her türlü teklife açığız. Halkımız parça parça ya da geçici değil tam bir ateşkes istiyor." diye konuştu.

Hamdan, Filistin halkının yönetilmesi konusunun ise Filistinlileri ilgilendirdiğini, halkın İsrail ya da ABD tanklarıyla getirilecek bir yönetim değil kurtuluş düşüncesini benimseyen ve ulusal hedeflerin gerçekleştirilmesi için direnişe bağlı kalan ulusal bir yönetim istediğini dile getirdi.

Mısır'ın 27 Aralık'ta, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkes için bir "ön teklif" hazırladığı belirtilmişti.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan da dün Gazze Şeridi'ne saldırıların sona ermesi için sundukları öneriye taraflardan henüz resmi bir cevap alamadıklarını açıklamıştı.