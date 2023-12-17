Hamas: İsrail, stratejik yenilgiden taktiksel yenilgiye geçti

Hamas yöneticilerinden Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

İsrail güçlerinin Hamas'ın elindeki 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürmesine değinen ve esir ailelerine seslenen Hamdan, "Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin maceracılığı yüzünden esirleri asla canlı olarak kurtaramayabilirsiniz." dedi.

Hamdan, "İsrailli esirlerin öldürülmesiyle ilgili basında yer alan bilgiler, ordunun yenilgiden yenilgiye, stratejik yenilgiden taktiksel yenilgiye geçtiğini ve Gazze'de kendi oluşturdukları bataklığa gittikçe daha çok saplandığını gösteriyor." diye konuştu.

Hamdan, İsrailli esirlerin ancak savaş sona erdikten sonra ve Filistinlilerin belirleyeceği şartlarla yapılacak bir takas anlaşmasıyla canlı kurtarılabileceğini yineledi.

Gazze'nin güneyine düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin yüzde 45'inin yerinden edilmiş sivillerden oluştuğuna işaret eden Hamdan, güneyin güvenli olduğu yönündeki iddiaların "daha fazla katliam işlemek için kurulmuş pusular" olduğunu belirtti.