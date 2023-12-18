Hamas: İsrail, yarattığı bataklığa saplandı

Katil İsrail ordusunun Gazze'de beyaz bayrak kaldırmalarına rağmen 3 İsrailli esiri öldürmesinin yankıları sürüyor. Olay, ülkeyi sokağa dökerken İsrail ordusundan, 'İsrailli esirlerin kaçacakları senaryosuna hazırlıklı olmadıkları' açıklaması geldi. Skandal gelişme ile ilgili açıklama yapan Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldüren Netanyahu hükümetinin stratejik yenilgiden taktiksel yenilgiye geçtiğini söyledi. Esir ailelerine seslenen Hamdan, "Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin maceracılığı yüzünden esirleri asla canlı olarak kurtaramayabilirsiniz" dedi.Hamdan, "İsrailli esirlerin öldürülmesiyle ilgili basında yer alan bilgiler, ordunun yenilgiden yenilgiye, stratejik yenilgiden taktiksel yenilgiye geçtiğini ve Gazze'de kendi oluşturdukları bataklığa gittikçe daha çok saplandığını gösteriyor" diye konuştu. Hamdan, İsrailli esirlerin ancak savaş sona erdikten sonra ve Filistinlilerin belirleyeceği şartlarla yapılacak bir takas anlaşmasıyla canlı kurtarılabileceğini yineledi.