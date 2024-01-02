Hamas liderlerinden Aruri’ye Beyrut’ta SİHA’lı suikast

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri öldürüldü. İsrail ordu radyosunda yayınlanan ve ismi açıklanmayan 'yabancı kaynaklara' dayandırılan haberlere göre, Beyrut'taki saldırıda 58 yaşındaki Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Aruri hedef alındı. Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıda, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail savaş uçaklarının, saldırının ardından Beyrut ve ülkenin güneyindeki Sur şehri semalarında uçuş gerçekleştirdi. NNA'nın daha önce geçtiği haberde de, İsrail'in, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiye'nin Maşrafiye bölgesindeki Hamas ofisine saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.