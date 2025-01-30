Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Esir takasında üçüncü aşama: Hamas 3 İsrailli rehineyi serbest bıraktı
Giriş Tarihi: 30.1.2025 11:05 Son Güncelleme: 30.1.2025 11:28

Esir takasında üçüncü aşama: Hamas 3 İsrailli rehineyi serbest bıraktı

Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında esir takasının ilk 2 turu gerçekleşmişti. Bugün de sürecin üçüncü aşamasına geçildi. Hamas 3 İsrailli rehineyi serbest bıraktı. Tel Aviv'in buna karşılık 110 Filistinli tutsağı serbest bırakması bekleniyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Esir takasında üçüncü aşama: Hamas 3 İsrailli rehineyi serbest bıraktı

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turuna bugün geçildi. Hamas 3 İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim ettiğini bildirdi. İsrail'in de 110 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinden 110 Filistinlinin bugün serbest bırakılacağı duyuruldu.

Açıklamaya göre, bugün serbest bırakılacak Filistinlilerden 30'u çocuk, 32'si müebbet, 48'i ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış tutuklulardan oluşuyor.

Filistinli tutuklulardan müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 kişi ile ağır hapis cezası almış 3 kişinin Filistin dışına gönderileceği aktarıldı.

HAMAS İSİM LİSTESİNİ YAYINLAMIŞTI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da daha önce ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bıraktığı 3 İsrailli esirin adını açıklamıştı.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, Aksa Tufanı esir takası anlaşması kapsamında perşembe günü Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses isimli Siyonist (İsrailli) esirleri serbest bırakma kararı aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının arabulucuları Katar ve Mısır'dan bugün serbest bırakılan İsrailli esirlerin listesinin teslim alındığı belirtilmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasındaki takasın ikinci turunda Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.

Arabulucuların (ABD, Katar ve Mısır) çabalarıyla taraflar bugün ek bir esir takası turu yapılması konusunda mutabakata varmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Esir takasında üçüncü aşama: Hamas 3 İsrailli rehineyi serbest bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA