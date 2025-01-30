Esir takasında üçüncü aşama: Hamas 3 İsrailli rehineyi serbest bıraktı

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turuna bugün geçildi. Hamas 3 İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim ettiğini bildirdi. İsrail'in de 110 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinden 110 Filistinlinin bugün serbest bırakılacağı duyuruldu.
Açıklamaya göre, bugün serbest bırakılacak Filistinlilerden 30'u çocuk, 32'si müebbet, 48'i ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış tutuklulardan oluşuyor.
Filistinli tutuklulardan müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 kişi ile ağır hapis cezası almış 3 kişinin Filistin dışına gönderileceği aktarıldı.
HAMAS İSİM LİSTESİNİ YAYINLAMIŞTI
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da daha önce ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bıraktığı 3 İsrailli esirin adını açıklamıştı.
Açıklamada, "Kassam Tugayları, Aksa Tufanı esir takası anlaşması kapsamında perşembe günü Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses isimli Siyonist (İsrailli) esirleri serbest bırakma kararı aldı." ifadeleri kullanılmıştı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının arabulucuları Katar ve Mısır'dan bugün serbest bırakılan İsrailli esirlerin listesinin teslim alındığı belirtilmişti.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasındaki takasın ikinci turunda Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.
Arabulucuların (ABD, Katar ve Mısır) çabalarıyla taraflar bugün ek bir esir takası turu yapılması konusunda mutabakata varmıştı.