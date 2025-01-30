Esir takasında üçüncü aşama: Hamas 3 İsrailli rehineyi serbest bıraktı

HAMAS İSİM LİSTESİNİ YAYINLAMIŞTI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da daha önce ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bıraktığı 3 İsrailli esirin adını açıklamıştı.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, Aksa Tufanı esir takası anlaşması kapsamında perşembe günü Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses isimli Siyonist (İsrailli) esirleri serbest bırakma kararı aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının arabulucuları Katar ve Mısır'dan bugün serbest bırakılan İsrailli esirlerin listesinin teslim alındığı belirtilmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasındaki takasın ikinci turunda Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.

Arabulucuların (ABD, Katar ve Mısır) çabalarıyla taraflar bugün ek bir esir takası turu yapılması konusunda mutabakata varmıştı.