Hamas’ın gövde gösterisi İsrail’i şoke etti

Siyonist İsrail 15 aydır Hamas bahanesiyle soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde hezimete uğrarken Hamas büyük bir güç ve itibar kazandı. İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren esir takası anlaşması kapsamında dün ikinci esir takası gerçekleştirildi. Hamas 4 İsrailli kadın esir askeri teslim ederken İsrail de 200 Filistinli esiri serbest bıraktı. Kadın rehinelerin teslim edildiği platformda Hamas üyeleri, Kızılhaç ile anlaşmayı imzalayarak dünyaya duyurdu. Bu diplomatik hamle de büyük takdir topladı. Ayrıca rehinelerin teslim edildiği platformdaki afişte "Filistin: Baskı altındaki halkın siyonist Nazilere karşı zaferi" yazısı dikkat çekti.

DAHA DA GÜÇLENDİ

İsrail medyası "Dört kadın rehinenin teslim edildiği anları Hamas bütün İsrail'i şoke eden gövde gösterisine dönüştürdü" diye yazdı. İsrail'in diğer medya organları ve uluslararası basında da Hamas'ın yaptığı gövde gösterisine dikkat çekerek günü koruduğuna ve Gazze'ye yönelik saldırılardan daha da güçlenerek çıktığına vurgu yaptı. İsrail'in serbest bıraktığı 200 Filistinlilerden 121'inin müebbet, 79'u ise uzun süreli hapse mahkûm edilmişti. The Times of Israel'in Mısır devlet televizyonuna dayandırdığı haberine göre, İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan ve sınır dışı edilecek 70 Filistinli esirin ise Refah Sınır Kapısı'nı geçerek Mısır tarafına ulaştığı bildirildi. Listeye göre, serbest bırakılacak Filistinlilerden 137'si Hamas'a, 26'sı Fetih Hareketi'ne, 29'u İslami Cihad Hareketi'ne, 3'ü Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne, 1'i Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'ne mensup, 4'ü ise herhangi bir gruba mensup değil.



COŞKUYLA KARŞILANDILAR

İSRAIL'IN serbest bıraktığı Filistinli esirler büyük bir coşkuyla havai fişekler ve tekbirler eşliğinde karşıladı. Otobüslerden inen Filistinli esirler, soydaşlarının omuzlarında taşındı. Filistinli esirlerin büyük çoğunluğunun zayıfladığı ve bazılarının da yürümekte zorlandığı dikkati çekti.





'YOK EDİLEMEYEN GÜÇ'

Gazze Şeridi'nde 15 aydır beklenen ateşkesin ilan edilip İsrail askerlerinin çekilmesiyle Hamas, binlerce üyesiyle birlikte sokaklara döküldü. ABD'li kaynaklar, İsrail ordusunun bir türlü yok etmeyi başaramadığı Hamas'ın, savaşın başlangıcından bu yana en az 15 bin yeni üye kazandığını aktardı. Kaynaklara göre aynı dönemde benzer sayıda Hamas savaşçısı da hayatını kaybetti. Ateşkesin ardından Hamas, İsrail'in grubu yok etme yeminlerine rağmen Gazze topraklarına ne kadar derinden yerleşmiş olduğunu gözler önüne serdi. Bu durum, Filistinli grubun İsrail'i korkutmaya devam edeceğini gösterdi.



'BİZ İYİ MUAMELE ETTİK, SİYONİSTLER ÖLDÜRMEK İSTEDİ'

Kassam Tugayları Askeri Konseyi Üyesi İzzeddin el-Haddad'ın, Al Jazeera televizyonunun "Gizli Olan Daha Büyüktür" programının "Tufan" başlığıyla yayımlanan bir bölümünde, konuşmasına yer verildi. Filistinli grupların 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı" saldırısı kapsamlı şekilde ele alındı. Esirleri, İsrail'in gelişmiş teknolojiye sahip askeri yapısını aşarak, önceden hazırlanmış rotalarla Gazze'ye getirdiklerini aktaran Haddad, "Bizim talimatımız esirlere İslam'ın öğretilerine uygun şekilde iyi davranılmasıydı. Düşman esirlerin hayatlarına önem vererek onlara iyi davranmayı önemsedik" dedi. Haddad, İsrail'in ise "onları ilk günden itibaren öldürmeye karar verdiğini ve bugüne kadar da öldürmeye devam ettiğini" dile getirdi.



KUZEYE GEÇİŞE İZİN VERMEYECEK

İsrail, Hamas'ı anlaşmanın hükümlerine aykırı hareket etmekle suçladı. Açıklamada, Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması bahane gösterilerek Yehud serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçmesine izin verilmeyeceği kaydedildi. İsrail'in anlaşma kapsamında Gazzelilerin kuzeye geçişine izin vermesi gerekiyordu. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Yehud'un serbest bırakılması talebini arabuluculara ilettiğini, Hamas'tan söz konusu esirin İslami Cihad Hareketi'nin elinde olduğu için bu konuda söz verilemeyeceği cevabının geldiğini öne sürmüştü.



DİRENİŞİ ASLA YENEMEYECEKSİNİZ

GAZZE'DE varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlattı. Cenin kenti ve mülteci kampında sürdürdüğü saldırılarda 14 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi yaralandı. Çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Su, elektrik ile iletişim altyapısına zarar verdi. Binlerce Filistinliyi zorla göçe zorladı. Hamas, İsrail'in Cenin kentine yönelik saldırısı karşısında, direniş güçlerinin, İsrail'in baskı ve gerilimi tırmandırmasına rağmen yenilmeyeceğini belirtti. Hamas liderlerinden Abdurrahman eş-Şedid, "İşgalci İsrail ve yardımcılarının tüm girişimleri, direnişin karşısında başarısız olacaktır" dedi.