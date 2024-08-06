Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar

İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine, hareketin Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar seçildi. Sinvar, 29 Ekim 1962'de tarihinde Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi. Yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. İsrail tarafından, ilk defa 1982'de tutuklandı ve 4 ay hapis yattı. 1985'te "gizli bir örgüt kurmak" suçundan ikinci kez tutuklandı. 1988'de tutuklandığında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum oldu. 23 yıl hapis yattıktan sonra, serbest bırakıldı. Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde serbest kaldı. 2017'de Haniye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı oldu. İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kurucuları arasında yer aldı. İsrail, Sinvar'ı, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunun "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyor.