Hamas’tan dünyaya Gazze çağrısı: Tüm özgür insanlara seslenildi! 3 gün boyunca...

İsrail'in, Gazze halkını tehcir etme planlarına karşı olduklarını ve daha önce bu planı başarısızlığa uğrattıklarını kaydeden Hamdan, İsrail'in halkı öldürerek, aç ve susuz bırakarak bu yöndeki çalışmalarına devam ettiğini ancak yine başarısız olacaklarını dile getirdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, Gazze'yi İsrail askerlerine mezar edeceğini söylediğini ve bu vaadini yerine getirdiğini söyleyen Hamdan, İsrail askerlerinin ölü, yaralı, engelli ya da akıl hastası olarak ülkelerine geri döndüklerini aktardı.