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Haberler Dünya Haberleri Hamas'tan İsrail ile anlaşma için tek şart sundu: Gazze'ye saldırılar dursun
Giriş Tarihi: 4.6.2024 22:59

Hamas'tan İsrail ile anlaşma için tek şart sundu: Gazze'ye saldırılar dursun

Katil İsrail güçleri Gazze'de soykırım yaparken ABD desteği ile ortaya 3 aşamalı bir ateşkes planı ortaya atıldı. İsrail tarafından yapılan açıklamada kısa süreli ateşkesin mümkün olduğu ancak Gazze'ye saldırıların süreceğini ifade edildi. Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan ise İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını tamamen durdurmadan ve bölgeden çekilmeden Tel Aviv ile herhangi bir anlaşma yapılmayacağını belirtti.

AA
Hamas’tan İsrail ile anlaşma için tek şart sundu: Gazze’ye saldırılar dursun

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu 3 aşamadan oluşan ateşkes önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın arabulucu taraflara, "İsrail'in kalıcı ateşkes ve Gazze'den çekilme konusunda net bir cevap vermesi" şartını ilettiğini aktaran Hamdan, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın kalıcı olarak durdurulması ve Gazze'den çekilmesine yönelik net bir tutumu olmadığı takdirde, İsrail ile herhangi bir anlaşma yapılmayacaktır."

Uluslararası topluma, İsrail'e, 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı ve alıkoyduğu Filistinlileri serbest bırakması yönünde baskı yapma çağrısında bulunan Hamdan, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere yönelik insan hakkı ihlallerindeki artışa dikkati çekti.

Hamdan, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusundaki şartlarının ise İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

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Hamas'tan İsrail ile anlaşma için tek şart sundu: Gazze'ye saldırılar dursun
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