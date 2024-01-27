Hamas’tan yeni paylaşım! İsrailli rehineler Netanyahu’ya seslendi

"İSRAİL BENİ YALNIZ BIRAKTI"

Videoda konuşan kadın askerlerden Karina (19), "107 gündür buradayım çünkü beni evime geri getirmesi gerekenler beni yalnız bıraktı." dedi. Sürekli olarak saldırı ve bombardıman altında yaşadığını belirten kadın asker, İsrail hükümetinden savaşı durdurmasını, esir takası anlaşması yapmasını ve onları canlı olarak kurtarmasını istedi.

Hamas'tan çok İsrail devletinden korktuğunu ifade eden asker, "Ailelerimize, bizi kurtarmak için elinizden geleni yaptığınız yalanını söylemekten vazgeçin çünkü siz gerçekte hiçbir şey yapmıyorsunuz. Benim gibi esirleri öldürmeye devam ediyorsunuz. Siz sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Sizden utanıyorum." diye konuştu.