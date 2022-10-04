Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan cani hakkında karar verildi

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Bowie County bölgesinde, hamile kadını öldürüp bebeğini almaya çalışan kadın suçlu bulundu. Bowie County bölgesi jüri üyeleri, Ekim 2020'de, 21 yaşındaki hamile Reagan Michelle Simmons-Hancock'un doğmamış bebeğini almak isteyen ve Hancock'u öldüren Taylor Parker hakkında karara vardı.

SUÇLU BULUNDU

Jüri üyeleri, üç hafta süren sorgulamaların ardından Parker'ı suçlu buldu. Parker'ın avukatları, kaçırma olayının gerçekleşmediğini çünkü anne karnından alınmaya çalışılan bebeğin yaşamadığını savundu.

Öte yandan savcılar, bebeğin doğduğunda kalbinin attığını ifade etti. Bunun yanı sıra Parker'ın Hancock'u öldürmeden önce etrafındaki kişilere kendisini farklı kimlikte tanıttığı aktarıldı.

Mahkemenin 12 Ekim'de başlayacak ceza kararı sürecinde, yargıçlar Parker'ın ölüm cezası almasını isteyebilir, jüri üyeleri ise şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası verilmesini tercih edebilir.