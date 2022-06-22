Hamile karısını kayalıklardan itmişti! Türkiye’yi ayağa kaldıran cinayet dünya basınında

RAPOR GEREKLİ

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanık Aysal'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek Gözlem İhtisas Dairesi'nde gözlemlenmesinden sonra cezai ehliyeti olup olmadığı konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılması, ardından Gözlem İhtisas Dairesi'nin raporu ile 4'üncü İhtisas Kurulu'nun raporları arasında çelişki olduğu takdirde, akıl hastası olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerekirken bunun yapılmadığı belirlendi.