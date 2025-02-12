Harita uygulamaları birer birer değişikliğe gidiyor: Google’ın ardından Apple da Trump’a uydu

ABD'deki Coğrafi İsimler Sistemi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika Körfezi için yaptığı isim değişikliğini uygulamaya koymasının ardından, şirketler bu karara uymaya başladı.

Beyaz Saray, X sosyal medya hesabından "Amerika Körfezi, Apple Haritalar'da" açıklamasında bulunarak Apple Haritalar'daki isim değişikliğine ilişkin görüntüyü paylaştı.

Google, dün haritalar uygulamasında "Meksika Körfezi" isminin "Amerika Körfezi" olarak değiştirildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, ABD'deki kullanıcıların "Amerika Körfezi" ismini gördüğü, Meksika'daki kullanıcıların "Meksika Körfezi" ismini görmeye devam edeceği, diğer ülkelerdeki kullanıcıların ise her iki ismi de göreceği kaydedilmişti.