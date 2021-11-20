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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Harris 85 dakika başkanlık yaptı

Harris 85 dakika başkanlık yaptı
ABD Başkanı Joe Biden'a dün kolonoskopi yapıldı. Rutin kontrol kapsamında uygulanacak anestezi nedeniyle de yetkilerini geçici olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devretti. 1 saat 25 dakika sonra anestezinin etkisinden çıkan Biden, Harris ile görüşerek yetkilerini tekrar devraldı. Harris, ABD tarihinde başkanlık yetkilerini devralan ilk kadın oldu. Biden, kontrolleri nedeniyle bir süre daha hastanede kalacak. ABD Anayasası'nın 25. ek maddesine göre, başkan görevini yapamayacak bir sorun yaşadığında ya da bilinci kapanacak bir ameliyata gireceğinde, görevlerini başkan yardımcısına devredebiliyor.
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Harris 85 dakika başkanlık yaptı
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