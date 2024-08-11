Harris ‘İsrail öldürdü’ diyemedi

ABDBaşkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail ordusunun Gazze'de okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin katledildiği saldırıya ilişkin, "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü" dedi. CNN'e göre Harris, Phoenix'te yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun Gazze'deki okul katliamıyla ilgili konuştu. Harris, İsrail'in sivil kayıpların önlenmesi sorumluluğunun bulunduğunu hatırlatarak, "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü." dedi. "Esirleri çıkarmamız gerek. Bir esir anlaşmasına ve ateşkese ihtiyacımız var. Bunu vurgulamak lazım. Anlaşmanın hemen yapılması gerekiyor" diyen Harris, ateşkesin sağlanmasının önemini vurguladı. AB, İngiltere, Fransa ve Belçika da Gazzelilerin İsrail tarafından katledildiğini perdelemek için Harris gibi pasif, öznesiz ve failsiz cümleler kullandı. Batılı liderler yine "İsrail'in katlimaını kınıyoruz" diyemedikleri için "yaşananlardan endişe duyuyoruz" veya "çok fazla sivil öldürüldü" gibi iki yüzlü ve İsrail'in vahşetini destekleyen ifadeleri tercih etti.