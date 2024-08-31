Harris katliamlara desteğe devam edecek

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yaklaşan başkanlık seçimlerinde Demokratların adaylığını resmen kabul ettikten sonra ilk röportajını verdi. CNN'den Dana Bash'ın sorularını yanıtlayan Kamala Harris, İsrail'e silah desteğinin durdurulması taleplerini reddederek, "güçlü bir İsrail'den yana olduğunu" ancak savaşın sona ermesini istediklerini söyledi.İsrail Güvenlik Kabinesi, Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda İsrail askerlerinin işgalinin devam etmesini onayladı. Philadelphi Koridoru'ndaki işgalin devam etmesi başta olmak üzere Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun olası mutabakat için getirdiği şartlar nedeniyle İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelerin çıkmaza girdiği belirtiliyor.