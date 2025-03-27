Hartum’da ordu 23 ay sonra kontrolü ele geçirdi

DOĞU Afrika ülkesi Sudan'da yaklaşık iki yıl önce, ordu ve HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle başlayan çatışmalar, dün itibarıyla yeni bir döneme girdi. Sudan ordusu, HDK ile 23 aydan fazla süren çatışmaların ardından başkent Hartum'un büyük kısmının kontrolünü sağladı. Çatışmalar nedeniyle 9 milyon kişi ülke içinde yerinden edilirken 3.5 milyon kişi komşu ülkelere geçti. Çatışmalar nedeniyle halk zorluklarla karşı karşıya kalıyor.