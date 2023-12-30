Hastaneler yetimlerle doldu

atil İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamları tüm vahşetiyle sürüyor. Gazze Şeridi'nin orta ve güney sahillerine İsrail savaş gemileri ağır top mermileriyle saldırı düzenlerken, Gazze Şeridi'nin orta kesimi özellikle Bureyc Mülteci Kampı şiddetli şekilde hava ve karadan hedef alındı. Son 24 saatte 200'e yakın Filistinliyi daha öldürdüler. Şimdiye kadar Gazze Şeridi'nde 29 bin kişinin kayıp ya da ölü olduğu açıklandı. Katar merkezli Al Jazeera kanalı ise hastanelerdeki çocukları haberleştirdi.İşgalci İsrail'in saldırılarından dolayı Gazze Şeridi'nde çok sayıda hastane tamamen hizmet dışı kaldı. Al Jazeera'nın haberine göre tüm zorluklarla ayakta tutulan hastanelerde ise her yer yetimlerle dolu. Anne babaları bombardımanlarda yaşamını yitirdiği için kimliği bilinmeyen bebek ve çocuklara "Bilinmeyen" adı veriliyor. Bu şekildeki çocukların sayısı da çok olduğu için bazı hastane, tedavi merkezi, çadır ya da sığınma merkezlerinde bilinmeyen çocuklara numaralar veriliyor.Habere göre bu çocuklardan biri de 9 yaşındaki Razan Shabet. El Aksa Şehitler Hastanesi'ne 1 ay önce getirildiğinde evlerini hedef alan bomba nedeniyle ağır yaralıydı. İlk dört gün "Bilinmeyen 101" olarak anıldı. Daha sonra kimliği öğrenildi. Anne ve babası saldırıda hayatını kaybetmişti. Doktorlar aradan geçen zamana rağmen Razan'a hâlâ gerçekleri söylemedi. Yetim kalanlardan biri de bebek Hassan Meshmesh. 1 ay önce ailesinden 58 kişinin öldürüldüğü bombalardan sağ kurtulduğunda daha dünyaya 5 gün önce gelmişti. Uzun bir süre doktorların koruması altında kalan Hassan Meshmesh, şimdilerde ise çok uzaklardan gelen bir akrabasının himayesine verildi.Gazze Şeridi'nin orta ve güney sahillerine İsrail savaş gemileri ağır top mermileriyle saldırı düzenlerken Gazze Şeridi'nin orta kesimi özellikle Bureyc Mülteci Kampı şiddetli şekilde hava ve karadan hedefa lındı. İsrail, son 24 saatte 200'e yakın Filistinliyi daha katletti.Gazze'dekihükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda El-Kuds Kanalı muhabiri Cebr Ebu Hedrus'un öldüğü belirtildi. Gazze Şeridi'nde 84 günde öldürülen gazeteci sayısı 106'ya yükseldi. Söz konusu saldırıda gazeteci Hedrus'un ailesinden 6 kişinin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.İsrailordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 8 yaşındaki ikiz kardeşleri doğum günlerinde öldürdü. İsrail'in katlettiği Ahmed Nasır ve Cihan Nasır isimli ikiz kardeşlerin annesi Esma Zuhun, doğum günü kutlaması isteyen kızını İsrail'in saldırıları bittikten sonra kutlama yapacaklarını söyleyerek avuttuğunu ifade etti. Acılı anne, "İsrail, doğum günlerinde 8 yaşındaki ikizlerimi benden aldı. 5 yıl boyunca tüm namazlarımda onların doğması için dualar etmiştim" dedi. İsrail ordusunun tüm aile uykudayken herhangi bir uyarı yapmadan saldırı gerçekleştirdiğini kaydeden Zuhun, "Oğlum Ahmed halasını çok seviyordu ve saldırı sırasında onun yanındaydı; birlikte şehit oldular. Kızım Cihan ise halasının kızlarıyla uyuyordu. O da şehit oldu" diye konuştu.