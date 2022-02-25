Hava sahası kapandı uçaklar rota değiştirdi! Rusya Ukrayna savaşı sivil havacılığa böyle yansıdı

Ukrayna ve Moldova ve Belarus'ta kapanan hava sahaları nedeniyle Türk hava sahasında yaşanan yoğunluk canlı uçuş takip sitesi flightradar24 sitesine yansıdı.
Ukrayna hava sahası üzerinden Ortadoğu, Uzakdoğu ve Akdeniz bölgesine yapılan seferler Türkiye rotasını kullanmaya başlarken yapılan seferlerinde süreleri uzadı.
Örneğin daha önce Türkiye'den kalkış yaparak Karadeniz ve Ukrayna hava sahaları üzerinden Moskova'ya yapılan seferlerin Doğu Avrupa rotasını kullanarak yapılmaya başlanması ile birlikte uçuş süresi bir saat uzadı.