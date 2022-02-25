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Giriş Tarihi: 25.2.2022 15:21

Hava sahası kapandı uçaklar rota değiştirdi! Rusya Ukrayna savaşı sivil havacılığa böyle yansıdı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Hava sahası kapandı uçaklar rota değiştirdi! Rusya Ukrayna savaşı sivil havacılığa böyle yansıdı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrası Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapanması ile birlikte uçaklarda zorunlu olarak rota değişikliğine gitti.

Ukrayna ve Moldova ve Belarus'ta kapanan hava sahaları nedeniyle Türk hava sahasında yaşanan yoğunluk canlı uçuş takip sitesi flightradar24 sitesine yansıdı.

Ukrayna hava sahası üzerinden Ortadoğu, Uzakdoğu ve Akdeniz bölgesine yapılan seferler Türkiye rotasını kullanmaya başlarken yapılan seferlerinde süreleri uzadı.

Örneğin daha önce Türkiye'den kalkış yaparak Karadeniz ve Ukrayna hava sahaları üzerinden Moskova'ya yapılan seferlerin Doğu Avrupa rotasını kullanarak yapılmaya başlanması ile birlikte uçuş süresi bir saat uzadı.

Bu nedenle İstanbul ile Moskova arasındaki daha önce 2 saat 30 dakika olan ortalama uçuş süresi hava sahasının kapanması nedeniyle birlikte 3.5 buçuk saate çıktı.

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Hava sahası kapandı uçaklar rota değiştirdi! Rusya Ukrayna savaşı sivil havacılığa böyle yansıdı
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