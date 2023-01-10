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Giriş Tarihi: 10.1.2023 18:07

Havada büyük panik! Kargo kapısı açıldı, uçak acil iniş yaptı

Rusya’da içerisinde 25 kişinin bulunduğu Antonov An-26 tipi uçağın uçuş sırasında kargo kapısı açıldı. Kimsenin zarar görmediği olay sırasındaki panik anı kameraya yansıdı.

İHA
Havada büyük panik! Kargo kapısı açıldı, uçak acil iniş yaptı

Rusya'da uçuş sırasında içerisinde 6'sı mürettebat olmak üzere 25 kişinin bulunduğu uçağın arka bölümünde yer alan kargo ve bagaj yüklemek için kullanılan kapısı açıldı.

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Antonov An-26 tipi uçağın, Yakutsk kentinden Magan kentine gittiği aktarılırken, uçağın Magan'a acil iniş yaptığı açıklandı. Olayda kimsenin zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YOLCULAR PANİK ANINI KAYDETTİ

Uçakta kapının açılması ile yaşanan panik anları ise yolcular tarafından anbean kayıt altına alındı.

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Havada büyük panik! Kargo kapısı açıldı, uçak acil iniş yaptı
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