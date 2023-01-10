Havada büyük panik! Kargo kapısı açıldı, uçak acil iniş yaptı

Rusya'da uçuş sırasında içerisinde 6'sı mürettebat olmak üzere 25 kişinin bulunduğu uçağın arka bölümünde yer alan kargo ve bagaj yüklemek için kullanılan kapısı açıldı.

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Antonov An-26 tipi uçağın, Yakutsk kentinden Magan kentine gittiği aktarılırken, uçağın Magan'a acil iniş yaptığı açıklandı. Olayda kimsenin zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.