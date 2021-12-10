Havada tehlikeli takip! Rus savaş uçakları havalandı | ABD ve Fransız uçakları...

Rusya ve Ukrayna arasında çıkan Donbass gerilimi sürerken bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Batılı Devletler Ukrayna'yı destekleyen açıklamalar yapılırken bölgede tehlikeli anlar yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya sınırlarına yaklaşan Fransız ve ABD savaş uçakları yakın takibe alındı ve sınırdan uzaklaştırıldı.