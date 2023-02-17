Hayatını kaybeden kurtarma köpeği Proteo için tören düzenlendi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından, arama kurtarma çalışmalarına katılmak için ülkemize gelen ve bazı vatandaşlarımızı enkaz altından kurtaran Meksikalı ekiplerin, çalışmalar sırasında hayatını kaybeden kurtarma köpeği Proteo'nun cenazesi ile birlikte ülkelerine ulaştıkları bildirildi. Meksika Milli Savunma Bakanlığı (SEDENA), Deniz Kuvvetleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Meksika Kızılhaçı'ndan 150 kişilik personel ile kurtarma köpeklerinden oluşan ekip, Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla 16 Şubat Perşembe günü yerel saatle 13.40'ta Felipe Angeles Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptı.

Meksika Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye'deki arama ve kurtarma çalışmalarına hayat kurtararak destek veren insani yardım gücünün Meksika Delegasyonunun üyeleri, kahraman arkadaşımız Proteo ve diğer kardeşlerimize hoş geldiniz diyoruz." sözlerine yer verildi.