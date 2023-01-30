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Giriş Tarihi: 31.1.2023

Hayırseverler bağışladı, Mehmetçik dağıttı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Hayırseverler bağışladı, Mehmetçik dağıttı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İstanbul'da yaşayan hayırsever Asiye Akkökler ve arkadaşlarının ördükleri atkı ve berelerin bakanlığına ulaştığını sosyal medyadan duyurdu. Açıklamada, "Gözlerde umut, kalplerde sevgi olmaktır gerçek kahramanlık... İstanbul'da yaşayan hayırsever Asiye Akkökler ve arkadaşlarının ördükleri atkı ve bereler Mehmetçik tarafından Suriye'deki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı" denildi. MSB, Silahlı Kuvvetler mensuplarının Akkökler ve arkadaşlarını ziyaret ettiği de kaydedildi.
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Hayırseverler bağışladı, Mehmetçik dağıttı
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