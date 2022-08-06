Hayvan ve bitki türlerinin yarısının yok olma tehlikesi var

Hayvan türlerinin geleceklerine dair umutsuzluğa neden olan bir araştırma gerçekleştirildi. Communications Biology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre haklarında yeterli veri olmayan hayvan ve bitki türlerinin yarısından fazlası yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, veri eksikliği olan 7 bin 699 türün yok olma riskiyle karşı karşıya kalma olasılığını hesaplamak için bir yapay zekâ algoritması kullandı. Algoritma sonucunda amfibilerin yüzde 85'i ve memelilerin yüzde 61'i de dahil olmak üzere 4 bin 336 türün veya en azından yarısından fazlasının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.