Hem işgal hem veto

Dünyanın gözü Rusya
'nın Ukrayna saldırılarına kilitlenmiş vaziyette. İşgal üçüncü gününde devam ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
'nde (BMGK) 'kınama' oylaması yapıldı. Rusya Federasyonu, Ukrayna'daki saldırılarını kınayan karar tasarısını veto etti. Oylamada, karar tasarısına 11 "evet" çıkarken Çin
, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı. Rusya tasarıya "hayır" diyerek veto yetkisini kullandı. Söz konusu oylamanın ardından Rusya'ya yönelik "Hem işgal işgal etti, hem de veto" şeklinde tepkiler yükseldi. BMGK'daki adaletsizlik bir kez ortaya çıkmış oldu.
İTİRAZ ETMEMELERİ GEREKİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 yıldır birçok uluslararası zirvede dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" çıkışının da ne denli haklı olduğu bir kez daha kanıtlandı.
ABD ve Arnavutluk tarafından Konseye sunulan tasarıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kınanıyor ve derhal Ukrayna topraklarından geri çekilmesi talep ediliyordu. BMGK'nin 5 daimi üyesi (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin), onaylamadıkları herhangi bir kararın verilmesini önlemek için veto yetkisine sahip bulunuyor. BMGK'de herhangi bir kararın çıkarılması için 5 daimi üyeden hiçbirinin buna itiraz etmemesi koşuluyla 15 toplam üyeden en az 9'unun onayı gerekiyor.
SERT TARTIŞMALAR
BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukrayna Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sergei Kislitsa ile Rus meslektaşı Vassily Nebizia arasında ise sert tartışmalar yaşandı. Kislitsa, "Ülkeme karşı yürütülen bu savaş, binlerce Rus askerinin cesetleri Rusya'daki annelerine gönderilmeden sona ermeyecek" ifadesini kullandı.