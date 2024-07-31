Heniyye’nin suikastla öldürülmesinin ardından Filistin’de grev ve protesto çağrısı yapıldı

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, "Büyük milli lider İsmail Heniyye suikastı, uluslararası toplumun savaşı durdurma ve işgalcilerin işledikleri suçlardan yargılanması konusundaki acziyeti ışığında, Siyonist devlet terörü, soykırım, yıkım ve yok etme savaşı çerçevesinde gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, şehit komutan İsmail Heniyye'nin yasının tutulduğu bir dönemde, tüm Filistin halkı ve dünyanın özgür halklarına, bu korkak suikastın halkımızın direnme ve dayanma iradesini kıramayacağını, aksine bağımsızlık ve özgürlük için haklarımıza, ilkelerimize, mücadelemize ve direnişimize bağlı kalarak ilerleme kararlılığımızı artıracağını teyit etmektedir."

Komite, Filistinlilere grev ve temas hatlarında protesto yürüyüşleri düzenleme çağrısı yaptı.

Heniyye'nin vefat haberi, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki cami hoparlörlerinden ilan edilirken birçok kentte de greve gidildi.

HAMAS LİDERİ HENİYYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.