Her katliama bir bahane!

Gazze Şeridi'nde 733 gün süren soykırımın ardından varılan ateşkese rağmen Filistinlileri katletmeye devam eden İsrail, her saldırısına farklı bir bahane üretiyor. İsrail önceki geceki saldırısında aralarında gazeteci ve çocukların da bulunduğu 45 kişiyi öldürdü. İsrail, saldırıya bahane olarak 2 İsrail askerinin Hamas tarafından öldürüldüğü yalanını ortaya attı. Hamas'ın herhangi bir ihlalde bulunmadığını ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'i yalanladı. Hamas'ın öldürdüğü iddia edilen İsrail askerlerinin yine İsrail'in silahlandırdğı çeteler tarafından ya da bir bombaya basarak öldükleri düşünülüyor.

Katil İsrail ateşkes anlaşmasını şimdiye kadar 80 kez ihlal etti.

Ateşkesten bu yana 97 Filistinli öldürüldü, 230 kişi de yaralandı.

İşgalci İsrail saldırılarına bir başka gerekçe olarak Hamas'ın teslim etmesi beklenen 18 İsrailli rehinenin cesedini bahane ediyor. Ancak uzmanlar, enkaza dönmüş Gazze'de cesetlerin bulunmasının güç olduğuna dikkat çekiyor. Enkazların altında 10 bine yakın Filistinlinin cenazesi var. Kızılhaç sahada İsraillilerin cesetlerini ararken aynı enkazların altında yatan Filistinlilerin cenazelerini umursamıyor.

İsrail askerleri, üzerlerine geldikleri bahanesiyle sivilleri rastgele vuruyor.

Dünyanın dört bir yanından vicdan sahibi sosyal ağlar üzerinden "Hamas, İsrailli rehineleri serbest bıraktı ama hâlâ saldırıyor", "Hamas sözünü tuttu, İsrail yine saldırarak dünyayı sabrını taşırıyor" paylaşımlarını yaptı.

HANİYE'NİN AİLESİNE İZİN

İsrail'in, Türkiye'nin talebiyle aralarında Hamas'ın suikasta uğrayan şehit lideri İsmail Haniye'nin yakınlarının da bulunduğu 66 Filistinli ve Türk vatandaşının Gazze'den çıkışına izin verdiği ortaya çıktı. Middle East Eye'ın haberine göre, tahliye edilenler arasında Haniye'nin ailesinden 16 kişi bulunuyor. Bu kişilerden 5'i Türk vatandaşlarının akrabalarıydı. Bu karar, Türkiye'nin arabuluculuk rolünün hemen ardından geldi. MEE tarafından edinilen bilgilere göre, bu tahliye, iki ülke ilişkilerindeki buzları eritme yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

FAŞİST BAKAN: ESİRLERİ ALDIK DEVAM EDELİM

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, provokatif paylaşımlar yaparak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çağrıda bulundu. Ben Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımda, rehineleri aldıklarını ve savaşmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

ATEŞKESTE GAZETECİ KATLİAMI

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentine düzenlediği saldırılarda Filistinli gazeteci Ahmed Ebu Mutayr da hayatını kaybetti. İsrail'in hedef aldığı yerler arasında Palestine Media Production Company'ye bağlı gazetecilerin bulunduğu ofis de vardı. Filistinli gazetecilerin, Alman ZDF kanalı için de çalıştıkları öğrenildi.

ABD ONAYI OLMADAN ADIM ATAMAZLAR

Gazze'ye yardım girişini durdurma kararından vazgeçen siyonistler için İsrail basını , "Washington'un uyarısıyla karardan vazgeçilmesi ABD'den onaysız İsrail'in adım bile atamayacağını gösteriyor" dedi.

ATOM BOMBASI ATILMIŞ GİBİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'nin ziyaretinden saatler önce İsrail'e ulaştı. Kushner, İsrail'e ziyareti öncesinde ABD basınına konuştu ve Gazze'deki durum için "Sanki nükleer bomba patlamış gibiydi" dedi, ancak bunun bir soykırım olmadığını savundu. Öte yandan Gazze'de 250 bin ton çöp ve enkaz yığını olduğu bildirildi.

UMUT PAZARI

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin yürürlüğe girmesi ve İsrail ordusunun çekilmesinin ardından, Gazze kentindeki El-Cela bölgesinde kurulan pazarlarda hareketlilik başladı. Filistinliler, uzun süredir kapalı kalan çarşılarda yeniden alışveriş yaparak günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.