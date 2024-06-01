Sıkışınca 3 aşamalı ateşkes teklif etti

Katliamlar nedeniyle sert eleştirilere hedef olan İsrail, 3 aşamalı yeni bir ateşkes taslağı sundu. Konuya ilişkin açıklamayı yapan ABD Başkanı Joe Biden, "İlk aşama 6 haftalık; İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden geri çekilmesini içeriyor" dedi. Biden, öncelikle yaşlı ve kadın rehinelerin serbest bırakılmasının, insani yardımların artmasının öngörüldüğünü söyledi. Biden, "Taraflar, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakere yürütecek. İkinci aşamada, kalan rehineler serbest bırakılacak, İsrail Gazze'den çekilecek" diye konuştu. Ateşkesin kalıcı olması durumunda üçüncü aşamaya geçileceğini, Gazze'nin yeniden imarına başlanacağını kaydeden Biden, "Savaşı bitirmenin zamanı geldi" ifadesini kullandı. Hamas da ateşkes için her türlü teklifi olumlu karşılamaya hazır olduklarını bildirdi.