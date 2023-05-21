Herkesle konuşabilen tek lider

Avrupa ve ABD basını, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini yakından izlemeye devam ediyor. 14 Mayıs'taki ilk tura kadar açıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı yapan Batı medyası, sonuçların açıklanmasının ardından ise çark etmişti. İkinci turda Erdoğan'ın 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında daha avantajlı olduğuna vurgu yapmaya başlanyan dünya basını, bir yandan da süreci uzmanlara soruyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'de de "Dünya neden Türkiye'de seçimi kimin kazanacağını önemsemeli" başlıklı bir analiz yayınlandı.Uzman görüşlerine yer verilen haberde "Türk seçmeni bir hafta sonra cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gittiğinde, sonuçlar dünya çapında dalgalar yaratacak" ifadesi kullanıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turu rakibinin tersine çevirmesi zor bir liderlikle tamamladığı vurgulandı. Söz konusu analizde Avrupa Birliği'nin eski dış politika şefi Baroness Ashton'un da sözlerine yer verildi. "Türkiye'deki demokratik sürecin, bulunduğu konum itibarıyla Avrupa'dan Asya'ya kadar, hatta en nihayetinde hepimizin içinde bulunduğu küresel şartlara etkisi olacak" diyen Ashton, "Ukrayna işgalinden bu yana Türkiye, değerli bir diplomatik aracı olarak konumunu sağlamlaştırdı. Savaşan ülkeler arasındaki görüşmeleri kolaylaştırdı ancak gerçek atılımı tahıl anlaşması ile yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi'ye kadar herkesle iletişim kanallarını açık tutuyor" ifadelerini kullandı.İkinci tura sayılı günler kala U dönüşü yapan bir diğer yayın kuruluşu da ABD merkezli Foreign Policy dergisi oldu. Derginin internet sitesinde dün "Türkiye seçimleri dünya için ne anlama geliyor?" başlıklı analiz yer aldı. ABD'nin önümüzdeki 5 yıl boyunca kendisini Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye hazırlaması gerektiğini belirten dergi, Türkiye'nin NATO müttefiki olarak kritik rolüne de dikkat çekti. "ABD'nin Türkiye'nin dostluğuna ihtiyacı var" mesajının altı çizilirken ABD'nin Türkiye'nin bağımsız duruşunu kabul etmesi gerektiğine de yer verildi.Dünya basınındaki haberlerdebir yandan da 7'likoalisyonun adayı KemalKılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'tansonraki dönüşümüne dikkatçekilmeye devam ediyor.Kılıçdaroğlu'nun ilk tur sonuçlarınakadar yumuşak bir söylembenimsediğine vurgu yapılanhaberlerde bu durumun değişmeyebaşladığı kaydedildi."Batı, Kılıçdaroğlu hakkında yanıldı mı?" başlıklı haber yayımlandı. "İlk turda kalp işaretleriyle demokratik ve barışçıl bir Türkiye için kampanya yürüten CHP'nin adayı, şimdi mültecilere yönelik sert sözler kullanıyor. Batı'da birçok kişi Kılıçdaroğlu'nun bizi hayal kırıklığına uğratıp uğratmayacağını merak ediyor" denildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turdaki başarısının muhalefeti sersemlettiğini belirterek Türkiye'nin dünya için önemine vurgu yaptı.Çaresiz muhalefet milliyetçilik kartına sarıldı" başlığını attı."Türkiye'nin 'çaresiz' muhalefeti milliyetçi kartını oynuyor" başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı.Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda oy toplayabilmek için 'sağcı sloganlar' attığını belirtilerek "Artık kalpler ve yumuşak söylemler yok" başlığı atıldı."Kılıçdaroğlu'nun alışılmadık derecede sert bir üslupla dile getirdiği vaat, sandıktan üçüncü olarak çıkan Sinan Oğan'ı destekleyen seçmenlere verilmiş bir mesaj gibi görünüyor" ifadesini kullandı.