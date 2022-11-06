Herson ateş altındaa

RUSYA-Ukrayna savaşı Herson bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Ukrayna, Herson cephesinde konuşlandırdığı topçu bataryalarıyla Rus birliklerini yoğun ateş altına aldı. Topçu birlikleri, ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi Herson cephesinde de Rus birliklerini püskürtmeye çalışan Ukrayna ordusuna destek veriyor. Güçlü patlama seslerinin duyulduğu cephe hattındaki 59. Mekanize Tugayı'na bağlı topçu bataryası, Rus birliklerinin kontrol ettiği noktalara gece gündüz atış gerçekleştiriyor. Soyadını vermek istemeyen Binbaşı Mikola, amaçlarının düşmana ait hedefleri imha etmek olduğunu söyledi.