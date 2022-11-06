Herson cephesinde konuşlu topçu birlikleri, Ukrayna ordusuna yoğun ateş desteği sağlıyor

Ukrayna, Herson cephesinde konuşlandırdığı topçu bataryalarıyla Rus birliklerini yoğun ateş altına alıyor. Topçu birlikleri, ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi Herson cephesinde de Rus birliklerini püskürtmeye çalışan Ukrayna ordusuna destek veriyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, savaş uçakları, askeri helikopterler ve tankların kullanıldığı Herson cephesinde konuşlanan Ukrayna ordusunun topçu bataryalarını görüntüledi. Güçlü patlama seslerinin duyulduğu cephe hattındaki 59. Mekanize Tugayı'na bağlı topçu bataryası, Herson bölgesinde Rus birliklerinin kontrol ettiği noktalara gece gündüz atış gerçekleştiriyor.

AMAÇ HEDEFLERİ İMHA ETMEK

Soyadını vermek istemeyen 59. Mekanize Tugayı'nın Reaktif Topçu Taburu Komutanı Binbaşı Mikola, AA muhabirine, amaçlarının düşmana ait hedefleri imha etmek olduğunu söyledi.

Çoklu roketatar topçu sistemi BM-21 Grad'dan Rus birliklerinin bulunduğu bölgelerdeki askeri hedeflere atış yaptıklarını anlatan Mikola, "Bu sistemle düşmanın hafif zırhlı araçları, zırhlı personel taşıyıcılarını imha etmek mümkün." dedi.

"AVANTAJIMIZ VAR"

Mart başlangıcından bu yana cephede olduğunu dile getiren Mikola, Ukrayna ordusunun oldukça yoğun şekilde topçu sistemlerini kullandığına dikkati çekti. Mikola, savaşın başlangıcında Rus güçlerinin Ukrayna ordusuna çok daha fazla topçu atışı yaptığını ama artık durumun değiştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın ilk dönemlerinde bir topçu atışımıza karşı Ruslardan 10 atış yapılıyordu çünkü onlar daha fazla mühimmata sahipti ama bize sağlanan yardımların sayesinde artık bu farkı kapattık. Ayrıca bizim buradaki avantajımız, çağdaş sistemler sayesinde hedefe tam atış yapmak." Aynı tugaya bağlı Kendinden Tahrikli Topçu Birliği'nin Komutanı Teğmen Andrey de bulundukları noktadan Herson'un ön cephesine kadar yaklaşık 4 kilometrelik mesafenin olduğunu söyledi. Andrey, "Burada ağırlıklı olarak topçu sistemleri ve tanklar kullanılıyor. Hava kuvvetlerimiz de bize destek veriyor." dedi.

Topçu birliklerinin etkili şekilde faaliyet göstermesinin her savaşta büyük önem taşıdığını vurgulayan Andrey, ordunun faaliyetlerine yoğun atış yaparak destek verdiklerini anlattı.

KÖYLERDE SAVAŞIN AĞIR İZLERİ

Yoğun çatışmalar nedeniyle neredeyse tüm binaların hasar aldığı Zorya köyündeki çoğu ev ve altyapı, enkaza dönmüş durumda. Yıkılan evin avlusunda savaştan hasar gören traktörü tamir etmeye çalışan 63 yaşındaki Aleksander, köyde artık kimsenin yaşamadığını söyledi. Aleksander, savaştan önce buradaki evde oğlunun ailesiyle yaşadığını, daha sonra yurt dışına gittiklerini, bu evin ise çatışmalardan dolayı yıkıldığını ifade ederek, evde kalan eşyayı kurtarmaya çalıştığını dile getirdi.

Kendisinin de buraya yakın Katliyarova köyünde yaşadığını anlatan Aleksander, "Oğlum köyde tarım işleri ile ilgileniyordu. Şimdi de gelip hasar gören traktör ve ekipmanlarını evime götürüyorum. Bu köyde ise hiç kimse kalmadı." ifadelerini kullandı.