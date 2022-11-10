Herson’dan çekilme hüsran mı taktik mi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 10'uncu ayında savaşın seyrini değiştirecek kritik bir gelişme yaşandı. Moskova yönetimi, Ukrayna'nın güneyindeki Herson'dan çekilmeye başladı. Stratejik açıdan kilit önemde olan Herson, Rusya'nın elinde tuttuğu tek bölge başkentiydi. Rusya, Ukrayna tarafının tanımadığı referandum ile Herson'u da kapsayan 4 bölgeyi ilhak etmişti.ABD'ye göre bölgede 30 bine yakın Rus askeri bulunuyor. Bu nedenle tam çekilme haftalar alabilir. Bu gelişmenin ardından Dinyeper Nehri'nin batı yakasındaki bulunan tüm Rus güçleri çekilmiş olacak. Batı basınına göre Rusların çekilmesi Ukrayna açısından önemli bir zafer. Moskova yönetimi son haftalarda Herson'a teçhizat sevkiyatında zorluklar yaşıyordu.Rusya'nın Herson'dan çekilme açıklamasına, Ukraynalı yetkililer ise temkinli yaklaşıyor. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, "Düşman bize hediye vermez, iyi niyet gösterisi yapmaz. Biz kendimiz kazanmalıyız" dedi ve minimum risk alarak hareket ettiklerini kaydetti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de "Bekleyip, sahada neler olduğunu göreceğiz. Bildiğimiz, Rusya'nın geri itildiği" dedi. ABD Başkanı Joe Biden ise çekilmeye dair "Rusya kaybetti" açıklamasını yaptı.Herson'daki çekilmeye dair en çok korkulan senaryo ise Kahovka Barajı'nın akıbeti. Rus askerlerinin çekilmesinin ardından barajı havaya uçurmasından endişe ediliyor. Ruslar son günlerdeki 60 binden fazla sivili de tahliye etmişti. Rus askerlerinin, Herson bölgesindeki Kahovka şehrinde yer alan hidroelektrik santrali barajını patlatma ihtimali olduğunu öne süren Ukrayna lideri Zelenski de Rus güçlerine bu bölgede provokasyon girişimlerinden uzak durma çağrısında bulundu.Herson'un nüfusu savaştan önce 380 binden fazlaydı. Konum olarak da Dinyeper Nehri ve Karadeniz kıyısında bulunuyor. Herson, Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'a da yakın. BBC'ye konuşan Kings College London'da savunma çalışmaları uzmanı Marina Miron, "Herson, Kırım'a açılan kapı. Herson'u ele geçirmek Ukrayna'nın amaçladığı gibi Kırım'ı tekrar ele almasında önemli bir rol oynayabilir" dedi.Rus lider Vladimir Putin'in G20 Zirvesi'ne katılmayacağı açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise G20'de Türkiye ile doğalgaz işbirliğini artırmak dahil olmak üzere enerji ve tahıl sevkiyatı atılımlarının duyurulacağını açıkladı.Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'na göre, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'dan 7.8 milyon mülteci Avrupa ülkelerine geldi. İngiliz Reuters ajansının yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, Doğu Avrupa ülkeleri bu kış yeni bir Ukraynalı mülteci akınına hazırlanıyor.ABD, Rusya ve Ukrayna'nın savaşta 200 bin asker kaybettiğini ya da yaralandığını tahmin ediyor. Amerikan ordusundaki en kıdemli general olan Mike Milley, Rus tarafının 100 bin ile Ukrayna tarafının da 100 bin asker kaybettiğini düşündüklerini açıkladı. Milley, 40 bin sivilin de çatışmalar arasında kalarak öldüğünün değerlendirildiğini kaydetti.