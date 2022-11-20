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Giriş Tarihi: 21.11.2022

Herson’dan çıkarılan Ahıska Türkleri, Türkiye’ye geldi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Herson’dan çıkarılan Ahıska Türkleri, Türkiye’ye geldi
Ukrayna'nın Herson şehrinde yaşayan 88 Ahıska Türkü, mevcut savaş koşullarından dolayı Rusya üzerinden getirilerek Türkiye'ye giriş yaptı. 31 Ekim'de yola çıkan gurup, Artvin'deki Sarp Sınır Kapısından Türkiye'ye geldi. Kafileyi, Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin ve yetkililer Türk bayrağıyla karşıladı. Türkiye'ye gelmekten çok mutlu olduğunu ifade eden kafile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.
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Herson’dan çıkarılan Ahıska Türkleri, Türkiye’ye geldi
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