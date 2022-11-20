Herson’dan çıkarılan Ahıska Türkleri, Türkiye’ye geldi

Ukrayna'nın Herson şehrinde yaşayan 88 Ahıska Türkü, mevcut savaş koşullarından dolayı Rusya üzerinden getirilerek Türkiye'ye giriş yaptı. 31 Ekim'de yola çıkan gurup, Artvin'deki Sarp Sınır Kapısından Türkiye'ye geldi. Kafileyi, Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin ve yetkililer Türk bayrağıyla karşıladı. Türkiye'ye gelmekten çok mutlu olduğunu ifade eden kafile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.