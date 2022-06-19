Herzog’dan Erdoğan’a terörle mücadele teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldılar. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin terörle mücadele çabalarından dolayı teşekkür etti. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 23 Haziran 2022 Perşembe günü Türkiye'ye gelecek. Lapid'in ziyareti çerçevesinde yapılacak temaslarda iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak. Ziyaret esnasında Türkiye ve İsrail arasında karşılıklı büyükelçi atanması konusunun da değerlendirileceği ifade ediliyor.