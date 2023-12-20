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Giriş Tarihi: 20.12.2023

Herzog’un rehine oyununa Hamas’tan anlamlı yanıt

Herzog’un rehine oyununa Hamas’tan anlamlı yanıt
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "Rehinelerin çıkarılması için Gazze'de yeni bir insani araya hazırız" açıklamsında bulundu. Herzog'un açıklamasından sonra Hamas, "İsrail saldırıları altında rehine takası yapmayı reddediyoruz" mesajını verdi. Herzog'un açıklamasından sonra mesaj yayınlayan Hamas, "İsrail saldırıları altında rehine takası yapmayı reddediyoruz. Ancak saldırıları durdurmak için her türlü girişime açığız. Siyonist saldırganlığa kesin olarak son verilmediği sürece müzakere olmayacak" ifadelerini kullandı.
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Herzog’un rehine oyununa Hamas’tan anlamlı yanıt
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