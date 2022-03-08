Herzog’un Türkiye ziyareti yeni işbirliklerine kapı açacak!

TÜRKİYE VE İSRAİL'İN DIŞ TİCARETİ

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde tansiyon, bu ülkenin 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıyla yükselirken İsrail-Filistin geriliminden de etkilendi.

Bu süreçte diplomatik ilişkilerde yaşanan durgunluğa rağmen, İsrail ile ticari ilişkiler genel olarak pozitif seyrini sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ile İsrail'in ticaret hacmi son 5 yılda artarken geçen yıl rekor kırarak 8,4 milyar dolara ulaştı. İkili ticaret hacmi 2020 yılında 6,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'nin İsrail'e ihracatı 2021'de yıllık bazda yüzde 35,1 artarak 6,4 milyar dolarla en yüksek seviyesine çıktı, ithalatı da yüzde 36,8 yükselerek 2,1 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği ülkelerden biri olan İsrail, bu dönemde Türkiye'nin en çok ürün sattığı 9'uncu ülke olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl İsrail'e en çok ürün satılan fasıl 1,2 milyar dolarla "demir ve çelik", 504,5 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı", 478,4 milyon dolarla "plastikler ve mamulleri" oldu.

Aynı dönemde, İsrail'den en çok ithalat gerçekleştirilen fasıllar ise 1,1 milyar dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar", 208,9 milyon dolarla "demir ve çelik", 150,8 milyon dolarla "plastikler ve mamulleri" şeklinde sıralandı.

Küresel kapsamda ticaret istatistikleri sunan web tabanlı hizmet sağlayıcısı Trademap'e göre, 2020 yılında Türkiye, İsrail'in en çok ürün satın aldığı 4'üncü ülke olurken İsrail'in en çok ürün sattığı 8'inci ülke olarak kayıtlara geçti.