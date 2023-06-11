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Giriş Tarihi: 11.6.2023

Hesabına yanlışlıkla 131.8 milyon dolar yatırıldı

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Hesabına yanlışlıkla 131.8 milyon dolar yatırıldı
Brezilya'nın Tocantins eyaletinin başkenti Palmas'ta yaşayan 58 yaşındaki Antonio Pereira do Nascimento, banka hesabında sadece 37 dolar varken bankanın yanlışlıkla kendisine 131 milyon 870 bin dolar gönderdiğini fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Şoförlük yapan dört çocuk babası Nascimento, paraya ulaştığında ise paranın iki banka arasındaki havale sırasında yapılan yanlış bir işlem nedeniyle kendisine ulaştığı ortaya çıktı. Nascimento, "O kadar çok sıfır vardı ki korktum. Hayatımda böyle bir para hiç görmemiştim. Evime gittim, eşime 'Zengin olduk' dedim. Ama eşim "Hemen verelim' dedi. Bankaya gittim. Gece saat 21.00'de hesabımdaki para gitti" dedi.
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Hesabına yanlışlıkla 131.8 milyon dolar yatırıldı
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