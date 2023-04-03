Heykelli suikast

Rusya'nın St. Petersburg kentinde önceki gün kafede meydana gelen patlamanın yankıları sürüyor. Rusya"terör eylemi" olarak nitelendirdiği saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Patlamada, Rus blogger Maksim Fomin'in hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Rusya şüpheli Darya Trepova'nın gözaltına alındığını bildirdi. Trepova'nın ifadesine yönelik görüntü yayınlandı. Trepova, içinde patlayıcı bulunan heykelciği kafeye getirdiğini itiraf etti. Trepova'nın, Rus ordusuna karşı düzenlenen protestolara katıldığı belirtildi. Moskova'da Ağustos 2022'de gerçekleşen bombalı saldırıda da Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina ölmüştü.