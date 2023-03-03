“Hiç düşünmeden Türkiye’ye gittim”

Bosna Hersekli arama kurtarma ekibinden 26 yaşındaki Faris Hinovic, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için hemen gönüllü olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı'na konuşan Hinovic, "Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından hiç düşünmeden oraya gitmek istedim. Hemen gönüllü olarak ismimi yazdırdım.Yardım bekleyen insanların yanında olmaya hazırdım" diye konuştu. Bosna Hersek'ten deprem bölgesine giden 234 kişilik arama kurtarma ekibinde yer alan Hinovic, "Türkiye'de 11-12 gün kaldım. Yaşanan felaketi hiçbirimiz hayal edemezdik. Canlı gözle görmek çok farklıydı" dedi.