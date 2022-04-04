Hiçbir başbakan görev süresini tamamlayamadı

Pakıstan bir kez daha siyasi krizin eşiğinde. Başbakan İmran Han, Pakistan'ın 75 yıllık tarihinde güvensizlik oylamasıyla karşı karşıya kalan üçüncü isim oldu. Güvensizlik oylaması Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Ardından Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Han'ın çağrısıyla meclisi feshetmişti. Pakistan Yüksek Mahkemesi şimdi fesih kararının uygun olup olmadığına karar verecek. Han, resmi olarak artık ülkenin başbakanı değil. Geçici hükümetin başbakanı atanıncaya kadar 15 gün bu görevi yürütecek. Pakistan'ın 75 yıllık tarihinde hiçbir başbakan 5 yıllık görev süresini tamamlayamadı. Han, kendisini görevden alma girişiminde ABD'yi suçluyor