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Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:19

Hindi fiyatları arttı: ABD'de 70 yıllık gelenek iptal edildi

AA
Hindi fiyatları arttı: ABD’de 70 yıllık gelenek iptal edildi

ABD’nin Florida eyaletindeki Seville şehrinde her yıl düzenlenen “Hindi Atışı” etkinliği 70 sonra ilk kez iptal edildi. etkinliğin iptal edilme sebebi olarak bu yıl hindi fiyatlarındaki yükselişi gösterildi.

Daytona Beach News Journal'ın haberine göre 70 yıldır Şükran Günü öncesinde düzenlenen ve kazananlara donmuş hindi hediye edilen atış yarışması, bu yıl hindi fiyatlarının ikiye katlanması nedeniyle iptal oldu.

'İPTAL ETMEK ZORUNDA KALDIK'

Seville Güzelleştirme Vakfı yetkilileri, her yıl libresi (yaklaşık yarım kilogram) 49 ila 69 sent olan hindi fiyatlarının bu yıl 1,19 dolara çıktığını ve bu nedenle bağış toplamak için 70 yıldır düzenlenen etkinliği iptal etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

ABD'de enflasyon oranı 30 yılın en yüksek seviyesinde seyrederken, et, tavuk ve yumurta fiyatlarının son bir yılda yaklaşık yüzde 12 arttığı bildirildi.

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Hindi fiyatları arttı: ABD'de 70 yıllık gelenek iptal edildi
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