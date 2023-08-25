Hindistan Ay’a yumuşak iniş yapan 4. ülke olmuştu: İlk görüntüler geldi...

BBC'nin haberine göre Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi (ISRO), Chandrayaan-3 uzay keşif aracının Ay'a iniş yaptıktan birkaç saat sonra çekilen görüntülerini paylaştı.

Kayıtlarda Chandrayaan-3'ün iniş aracı Vikram'ın bir tarafındaki panellerin açıldığı, 26 kilogram ağırlığındaki, Hintçede "bilgelik" anlamına gelen Pragyaan tekerlekli keşif aracının rampadan Ay yüzeyine indiği ve ilk kez hareket ettiği anlar yer alıyor.