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Giriş Tarihi: 12.1.2025

Hindistan Büyükelçisi’nden Türkiye’ye övgü: Dengi az

Hindistan Büyükelçisi’nden Türkiye’ye övgü: Dengi az
Hindistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, ülkesinin Türkiye ile köklü bağlara dayanan tarihinin bulunduğunu belirtti. Büyükelçi Pardeshi, Türkiye'ye büyükelçi olarak atandığını öğrendiğinde "çok iyi" hissettiğini ifade ederek "Dünyada Türkiye'nin sahip olduğu medeniyet ve kültürel mirasa denk olabilecek çok az ülke var. Bir medeniyet ülkesi Hindistan'dan geliyorum, tarih, kültür, medeniyet değerleri ve diğer kültürel tezahürler açısından çok zengin bir ülkede hizmet etmek her zaman büyük bir onur" dedi.
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Hindistan Büyükelçisi’nden Türkiye’ye övgü: Dengi az
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