Hindistan, Çin sınırına daha fazla asker gönderdi

HİNDİSTAN Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Çin'le gerilimin yaşandığı ihtilaflı sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırıldığını söyledi. Jaishankar, Arunachal Pradesh eyaletinde iki ülke arasında ihtilaflı sınır bölgesindeki askeri varlığı en üst seviyeye çıkardıklarını vurguladı. İki ülke arasında 9 Aralık'ta da belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nda çatışma yaşanmış, iki taraftan yararlananlar olmuş, olay medyaya 3 gün sonra sızmış ve yetkililerce doğrulanmıştı.