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Giriş Tarihi: 17.5.2022

Hindistan kavruluyor

Hindistan kavruluyor
Hindıstan'da başkent Yeni Delhi çevresinde 49 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıkları hayatı durdurdu. Termometreler, Mungeshpur'da 49.2, Najafgarh'ta ise 49.1 dereceyi gösterdi. Hindistan Meteoroloji Birimi, bölgede bugüne kadarki en yüksek sıcaklıkların kaydedildiğini bildirdi. Yetkililer, bölge sakinlerini evden çıkmamaları ve bol su tüketmeleri konusunda uyardı. Rekor sıcaklar nedeniyle birçok kentte su ve elektrik kesintisine neden oluyor. Öte yandan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta etkili olan kum fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi. Ülke genelinde eğitime bir gün ara verilirken, uçuşlar askıya alındı. Boğulma riski geçiren onlarca kişi hastaneye kaldırıldı.
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Hindistan kavruluyor
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