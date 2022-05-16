Hindistan kavruluyor

Hindıstan'da başkent Yeni Delhi çevresinde 49 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıkları hayatı durdurdu. Termometreler, Mungeshpur'da 49.2, Najafgarh'ta ise 49.1 dereceyi gösterdi. Hindistan Meteoroloji Birimi, bölgede bugüne kadarki en yüksek sıcaklıkların kaydedildiğini bildirdi. Yetkililer, bölge sakinlerini evden çıkmamaları ve bol su tüketmeleri konusunda uyardı. Rekor sıcaklar nedeniyle birçok kentte su ve elektrik kesintisine neden oluyor. Öte yandan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta etkili olan kum fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi. Ülke genelinde eğitime bir gün ara verilirken, uçuşlar askıya alındı. Boğulma riski geçiren onlarca kişi hastaneye kaldırıldı.