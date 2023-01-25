Hindistan mahkemesi Müslümanları katletmekle suçlanan 22 kişiye beraat verdi

NELER OLMUŞTU?

Gujarat eyaletinde 27 Şubat 2002'de Godhra istasyonu yakınlarında trende çıkan yangınında 60 Hindu hacının ölmesinin ardından, eyalette olaylar başlamıştı.

Yangından Müslümanları sorumlu tutan Hindu çeteler, Gujarat'ta Müslüman mahalleleri ve köylerine saldırmış, olaylarda Müslümanlar dahil en az 1000 kişi yaşamını yitirmiş ve yüzlerce kadına tecavüz edilmişti.

Hindistan'ın mevcut Başbakanı Narendra Modi, ayaklanma sırasında Gujarat eyaletinin başbakanı olarak görev yapıyordu. Modi, Müslümanlara yönelik cinayetleri durdurmak için yeterli çabayı göstermemekle suçlanmıştı.