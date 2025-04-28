Hindistan-Pakistan krizi büyüyor

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki tansiyon had safhada. Hindistan ve Pakistan sınır hattında ordular arasında çatışmalar yaşandığı kaydedildi. Hindistan terör saldırısının ardından "adaletin yerini bulacağı" sözünü verirken suçlamaları reddeden Pakistan, Rusya ve Çin'in Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen saldırıyla ilgili uluslararası soruşturmaya katılabileceğini söyledi.