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Giriş Tarihi: 10.4.2023 20:40 Son Güncelleme: 10.4.2023 20:40

Hindistan ve ABD'den ortak hava tatbikatı

Hindistan ve ABD, Batı Bengal ve Uttar Pradeş eyaletlerinde ortak hava tatbikatı düzenledi.

AA
Hindistan ve ABD’den ortak hava tatbikatı

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Bengal ve Uttar Pradeş eyaletlerinde ABD ile ortak "Exercise Cope India 23" adlı hava tatbikatına başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Batı Bengal'in Panagarh ile Kalaikunda ve Uttar Pradeş'in Agra hava üslerinde düzenlenen tatbikatın, iki ülkenin hava kuvvetleri arasındaki karşılıklı anlaşmayı geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Tatbikatın ilk etabında, havadan intikal yeteneğine odaklanılacağı kaydedilen açıklamada, bu etapta her iki ülkenin hava kuvvetlerinin nakliye uçağı ve özel kuvvetler varlıklarının kullanılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Japonya'nın da gözlemci olarak yer aldığı tatbikata C-130J, C-17 ve MC-130J tipi uçakların katıldığı ifade edildi.

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Hindistan ve ABD'den ortak hava tatbikatı
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