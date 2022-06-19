Hindistan ve Bangladeş’te muson yağmurlarına 34 kurban

Güneydoğu Asya'da etkili olan muson yağmurları nedeniyle Hindistan'da 9, Bangladeş'te ise 25 kişi hayatını kaybetti. Hindistan ve Bangladeş'te etkili olan muson yağmurları hayatı durma noktasına getirdi. Hindistan'ın Assam eyaletinde en az 9 kişi şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan selde hayatını kaybetti. Eyalette yaşayan 2 milyondan fazla kişinin evi ise sular altında kaldı. Bangladeş'te de yıldırım düşmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması nedeniyle 4 kişi daha yaşamını yitirdi.Asya kıtasının en büyük nehirlerinden biri olan Brahmaputra'nın taşması sonucu Assam eyaletindeki 3 bin köy ve ekili arazi sular altında kaldı. Yağmurun şiddetini "emsalsiz" olarak nitelendiren Gauhati'deki meteoroloji istasyonundan yetkili Sanjay O'Neil, "Pazar gününe kadar Assam'ın çeşitli bölgelerinde orta ila şiddetli yağışlar bekliyoruz" dedi. Hindistan ordusundan, mahsur kalanları kurtarması ve mağdurlara yiyecek, içecek dağıtımında destek sağlaması istendi.