Hindistan’da akılalmaz olay! Kobrayı kiralama nedeni…

Hindistan'da akılalmaz bir cinayet olayı yaşandı. Ülkenin Kerala bölgesinde bir adam, eşini öldürmekten suçlu bulundu. Cinayette kullandığı yöntem ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ülke basınına yansıyan haberlere göre, P. Sooraj (27), eşi Uthra'yı (25) ile anlaşmazlık yaşamaya başladı. Bunun üzerine korkunç bir plan yapan adam, 1.300 dolar (yaklaşık 11 bin Türk lirası) vererek zehirli Hint kobrası kiraladı.

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Gece, eşi Uthra uyurken üzerine kobrayı atan adam, bu yolla karısının ısırılmasına ve zehirlenerek ölmesine neden oldu.